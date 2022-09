"Straight from St. Pauli“ lautet das Motto des Herstellers Bergamont. Nun würde man von einer Marke, die die Unangepasstheit quasi im Namen trägt, etwas anderes erwarten als einen Tiefeinsteiger in der Klasse der E-ATBs. Aber warum eigentlich? Sich nicht anzupassen an das Unangepasste, vielleicht ist es genau das Maß an Unangepasstheit, welches dem E-Bike guttut.



Und tatsächlich, beim E-Ville SUV Elite ist das der Fall. Im gemütlichen Hollandrad-Stil lässt sich das Bike der Hamburger bewegen – allerdings über fast jeden Untergrund. Mit dem Performance Line CX-Motor von Bosch setzt Bergamont dabei auf ein sicheres Pferd – Mainstream im besten Sinne.

Technische Daten

Rahmen: Aluminium

Federgabel: Suntour Mobie 25 Air, 100 Millimeter

Motor: Bosch Performance Line CX

Akku: Bosch Powertube, 625 Wattstunden

Schaltung: Shimano Deore XT, 1x12 Gänge, 38/10–51 Zähne

Bremsen: Shimano Alfine, hydraulische Scheibenbremse 180/160 Millimeter

Bereifung: Schwalbe Marathon Plus, Smart Guard, 54 Millimeter, Reflex

Gewicht: 29,2 Kilogramm

Zulässiges Gesamtgewicht: 160 Kilogramm

Preis: 4.599 Euro



Zoom Nicht wirklich schön, aber sehr effektiv – der Kettenschutz des E-Ville SUV Elite.

160 Kilogramm Zuladung



Eigene Wege geht das E-Ville indes nicht nur mit dem Tiefeinsteigerrahmen, auch mit dem zulässigen Gesamtgewicht von 160 Kilogramm setzt es Akzente. Mit dieser Qualität begrüßt das Rad auch schwergewichtige Fahrer, die zusätzlich noch Packtaschen mitnehmen möchten. Mit dem optionalen Front Carrier steht dann ein richtiger Lastesel zur Verfügung, allerdings mit komfortabler Aufstiegsmöglichkeit.

Auch mit dem weichen Selle Royal-Sattel und den Ergon-Griffen strahlt das E-Ville jede Menge Komfort aus. Letztlich muss das Bike passen, nicht angepasst sein.