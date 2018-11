D er Verkaufsschlager er Verkaufsschlager VW Golf ist der beliebteste, aber im TÜV-Report 2019 nicht der beste Kompaktwagen. So liegt der mit bislang über 17.200 verkauften Exemplaren in diesem Jahr unangefochtener Marktführer, in der TÜV-Statistik lediglich im Durchschnitt (Mängelquote der Zwei- bis Dreijährigen). Ausgerechnet der jüngste Golf fällt mit verschlissenen oder rostigen Bremsscheiben auf. Schneidet er sonst souverän bei der Hauptuntersuchung ab, verderben ihm die verschlissenen Bremsscheiben die Bilanz. Erstaunlich, aber dieser Mangel tritt ausschließlich bei maximal drei Jahren alten Exemplaren auf.

Mercedes A-Klasse ist der kompakte Gewinner

Die Mercedes A-Klasse gehört zu den Topkandidaten beim TÜV und ist Gewinner in der Klasse der Kompakten. Angebote ansehen Gebrauchtwagensuche: Kompaktwagen Deutlich besser schneidet die Mercedes A-Klasse ab. In den deutschen Zulassungszahlen kann der kleinste Benz mit knapp 4600 verkauften Fahrzeugen in diesem Jahr dem VW Golf zwar nicht wirklich gefährlich werden. Technisch liegt er jedoch ganz vorne. Weil die TÜV-Prüfer mit der A-Klasse in allen Kategorien zufrieden sind, landet diese in der Kompaktklasse auf dem Gewinnerpodest. Über 95 Prozent der Fahrzeuge besteht die Hauptuntersuchung ohne Mängel. Gut sieht es auch für den Audi A3 aus, unter dessen Blechkleid die Technik des Golf steckt. A3 sind gesucht und teuer, liefern aber serienmäßig eine hohe Wahrscheinlichkeit mit, die nächste Hauptuntersuchung stressfrei absolvieren zu können.

Mégane und Logan überzeugen nicht