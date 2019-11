Zum zweiten Mal zeichnete AUTO BILD im Axel-Springer-Haus in Berlin die besten Firmenwagen aus. 2019 traten in sieben Kategorien 70 Modelle zum Wettbewerb an. Wir präsentieren Ihnen die Sieger.

F irmenwagen sind ein wichtiges Segment für die deutsche Automobilindustrie. Es gibt sie in vielen verschiedenen Größen und Bauformen. Die Einsatzbereiche sind so vielfältig wie die Fahrzeuge selbst. Für die simple Fahrt an die Arbeit, für allerlei Servicedienstleistungen im urbanen Bereich, im Langstreckendienst bei so manchem Außendienstler – das Auto ist für viele Berufstätige unabdingbar oder sogar Voraussetzung für den Job. Kein Wunder, dass die Zulassungszahlen mancher Modelle im gewerblichen Einsatz um die 50 Prozent Anteil am Gesamtvolumen oder sogar mehr erreichen. Wir wollten von unseren Lesern wissen, wie sie diese Autos sehen. Welche Fahrzeuge machen ihren Job besonders gut?

Firmenwagen-Award ist kein Jury-Preis, Leser haben entschieden