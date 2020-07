Hochspannung bei den Elektroautos. Mit der schwedischen Volvo-Tochter Polestar kommt nun ein neuer Player dazu. Der rein elektrische Polestar 2 soll vor Tesla auf die Pole Position bei den E-Autos fahren. Grund genug fĂŒr uns, das Elektromobil aus Skandinavien mal so richtig auf Herz und Stecker zu testen. DafĂŒr brauchen wir Sie, liebe Leser. Denn Polestar lĂ€dt zwei Leserpaare nach Hamburg ein – und lĂ€sst sie auch ans Steuer.

Haben Sie Lust bekommen, mit Polestar und AUTO BILD am exklusiven Premierentest des neuen Polestar 2 teilzunehmen? Dann bewerben Sie sich jetzt! Verraten Sie uns bis zum

9. August 2020, warum gerade Sie den schwedischen Elektro-Allradler testen sollten

Polestar ĂŒbernimmt alle Kosten fĂŒr An- und Abreise, Hotel und Verpflegung.

Die Teilnahme ist bis zum 09.08.2020 (23:59 Uhr) möglich. Mitarbeiter des Axel Springer Konzerns und der an der Aktion beteiligten Partner-Unternehmen sind vom Gewinnspiel ausgeschlossen. Rechtsweg und Barauszahlung sind ebenfalls ausgeschlossen. Teilnehmen kann jeder mit Wohnsitz in Deutschland und einem gĂŒltigen FĂŒhrerschein, das Mindestalter betrĂ€gt 18 Jahre.