Das richtige E-Bike zu finden, ist gar nicht so leicht: Wie groß muss der Akku sein, welcher Motor ist der beste, welche Rahmenform passt am besten? Wiebke Landwehr ist Store-Managerin von fahrrad.de in Dortmund und kennt die Antworten auf alle Fragen, die E-Bike-Käufer umtreibt. Wir haben mit Wiebke im Podcast gesprochen und uns darüber informiert, worauf es bei der Anschaffung eines Pedelecs zu achten gilt.