Hier erfahren Sie alles über E-Bikes und noch viel mehr: 70 Modelle haben wir einem Redaktions-Check unterzogen und klären im großen Ratgeberteil allen wichtigen Themen rund um Service, Sicherheit und Zubehör. Ein Muss für E-Bike-Fans – jetzt am Kiosk oder versandkostenfrei bestellen.

SUV

• Die E-Bike-Welt in Zahlen: alle relevanten Daten auf einen Blick• So finden Sie Ihr Traum-E-Bike: mit unserer Kaufberatung zum perfekten Modell• Kraft-Zentrum: Welche Antriebe gibt es zur Auswahl?• Besser unterwegs: Ausrüstung für E-Biker• 10 E-Trekkingbikes im Test: die Bestseller unter den Pedelecs• 10 E-Tiefeinsteiger im Test: bequemer Einstieg und voll alltagstauglich• 10 All-Terrain-E-Bikes im Test: dieunter den Pedelecs – von allem etwas mehr• 10 E-Citybikes im Test: schöne Minimalisten für die Stadt• 10 E-Mountainbikes im Test: Sportgeräte für bergiges und schwieriges Gelände• 10 E-Falt- und Kompakträder im Test: die Lösung für Pendler und Urlauber• 10 E-Cargobikes im Test: Familienkutsche und Transporter in einem• E-Bike-Leasing: Ihr neues Dienstfahrzeug• Mit Schmackes! Unser Kolumnist tat sich am Anfang schwer – heute ist er E-Bike-Fan