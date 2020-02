BILDplus: Steigende Anzahl von Auto-Rückrufen

E

Deshalb gibt es immer mehr Autorückrufe Post vom Hersteller: 2019 mussten rund 3,2 Millionen Pkw außerplanmäßig in die Werkstätten. Wie funktionieren offizielle Rückrufe?





s ist unangenehm für Autobesitzer wie für Hersteller: Wenn das Kraftfahrzeug-Bundesamt den Rückruf eines Autos anordnet, bedeutet es meist Ärger für alle. Und es werden immer mehr Fälle: 2019 wurden in Deutschland 3,2 Millionen Autos in die Werkstätten gerufen, darunter nicht wenige offizielle Rückrufe, bei denen die Halter per Post von Hersteller zur Mängelbehebung aufgerufen werden. Lesen Sie in diesem Artikel, wie die Rückrufe funktionieren – und wer die Rückruf-Könige 2019 waren.