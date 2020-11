S

Black Friday - Dashcam-Deals Garmin DashCam 66W Preis: 210,08 Euro Angebotspreis*: 149,99 Euro Garmin DashCam Mini Preis: 109,24 Euro Angebotspreis*: 75,49 Euro Aukey Dashcam FHD 1080P Preis: 65,99 Euro Angebotspreis*: 54,99 Euro Vantrue N2 Pro Dual Dashcam Preis: 169,99 Euro Angebotspreis*: 127,99 Euro Z-Edge WiFi GPS Dashcam Preis: 109,99 Euro Angebotspreis*: 79,98 Euro Campark Dual-Dashcam Preis: 99,99 Euro Angebotspreis*: 79,99 Euro *Stand: 26. November *Stand: 26. November

eit Dashcam-Videos vor dem Bundesgerichtshof das erste Mal als Beweismittel zugelassen wurden, haben immer mehr Autos die kleinen digitalen Augenzeugen an Bord. Mittlerweile gibt es auf dem Markt unzählige Modelle mit verschiedenen Features und in unterschiedlichen Ausführungen. In der Black Friday Week ist der ideale Zeitpunkt, um ein Dashcam-Schnäppchen zu ergattern. Denn bei Amazon, eBay & Co sind viele Dashcams im Angebot. AUTO BILD hat die besten Dashcam-Deals herausgesucht.