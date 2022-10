Das Brummen der 4-Zoll-Reifen ist kaum zu überhören, egal ob auf Straße oder Parkwegen. Blaupunkts faltbares E-Kompaktrad Enno ist ein Typ von der entspannten Art. Wer auf dem Weg zur Arbeit an der Ampel der Schnellste sein möchte, sollte lieber auf schmaleren Reifen in den Wiegetritt gehen. Dieser Cruiser möchte erst mal kurz angeschoben werden, bevor der Schub einsetzt.

Wie selbstverständlich unterstützt auch das Blaupunkt-Pedelec bis zur 25-km/h-Marke. Auf längeren Wegen in der Stadt oder auf Tagestouren mag ein 28-Zoll-Pedelec effizienter sein, dafür kann man das kompakte E-Bike mit 20-Zoll-Reifen gut in einen Kofferraum oder ein Reisemobil laden und mit in den Urlaub nehmen.