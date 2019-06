Vom Fahrbahnrand aus erfasst das Gerät Eso ES3.0 mit Hilfe von Sensoren über Unterschiede in der Helligkeit den Fahrzeugumriss und die Dauer der Vorbeifahrt. Daraus berechnet ein Programm das Tempo. Weil bei vielen Autos das LED-Licht mehrere Hundert Mal pro Sekunden an- und ausgeschaltet wird (sogenanntes gepulstes Licht), kann die exakte Bestimmung des Umrisses bei Dunkelheit beeinträchtigt und die ermittelte Geschwindigkeit falsch bestimmt werden. Ein weiterer Fahrversuch auf einem Flugplatz bei Cottbus lieferte im März 2019 "Anhaltspunkte für Abweichungen um die 10 km/h", so der Sachverständige Fabian Schwarz aus dem Saarland gegenüber der "Lausitzer Rundschau". 25 Ingenieurbüros sind angeblich am Versuch beteiligt. Fazit: An der Beeinträchtigung durch das LED-Licht bestehe kein Zweifel. Weitere Versuche seien nötig, um die Stärke und die Umstände der Beeinträchtigung näher zu bestimmen.