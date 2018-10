D ie ie Polizei verschärft Ihre Maßnahmen gegen Raser und Rotlichtsünder – und rüstet mit neuen Laser-Blitzern auf! Am 18. Oktober 2018 sind im Hamburger Stadtgebiet sechs neue Blitzer in Betrieb gegangen. Nach Auswertung von Unfalldaten installierte die Polizei zwei kombinierte Geschwindigkeits- und Rotlichtblitzer sowie vier spezielle Rotlichtüberwachungsanlagen an sechs Standorten . Zudem soll eine weitere Anlage in den kommenden Wochen an der Willy-Brandt-Straße/Rödingsmarkt in Betrieb gehen. Die bisherigen, schleifenbasierten Blitzer wurden allesamt durch neue Lasergeräte ersetzt.

Super-Blitzer im Anhänger

Der hat hinten Augen im Kopf: Der Jenoptik-Trailer kann nach vorne und nach hinten blitzen! Beide Geräte arbeiten mit Lasertechnologie und sind als Anhänger getarnt, was gleich mehrere Vorteile hat. Erstens sind die Blitzer für die Autofahrer extra schwer zu erkennen. Zweitens sind sie zwar mobil, können im Gegensatz zu anderen Geräten aber auch über einen längeren Zeitraum hinweg stationär eingesetzt werden. Was an Vorteil Nummer drei liegt: Die sensiblen Messgeräte sind in der stabilen Hülle gut geschützt. Unter der Haube hat zudem fortschrittlichste Technik Platz, zum Beispiel werden die Daten per Funk direkt an die Bußgeldstelle weitergegeben, ein Auslesen vor Ort ist nicht mehr nötig. Das Gerät von Vitronic hat den Vorteil, dass die Akkus vor Ort und im Betrieb getauscht werden können, während der Jenoptik-Blitzer etwas zeitaufwendiger bei der Dienststelle aufgeladen werden muss. Trotz einiger Probleme mit beiden Geräten (fast 30 Prozent der Bilder waren unbrauchbar) wertet die Polizei die Testphase als Erfolg. Laut eines Behördensprechers sollen jetzt insgesamt sechs Geräte beider Hersteller bestellt werden. Wann die Super-Blitzer ihren Dienst aufnehmen sollen, ist aber noch nicht bekannt. Bereits seit 28. Mai 2018 testet die Polizei in Hamburg zwei ganz besondere, als Anhänger getarnte Blitzer: den Enforcement Trailer der Firma Vitronic und ein Gerät von Jenoptik, das nicht nur das Tempo heranfahrender, sondern auch wegfahrender Autos kontrollieren kann. Heißt: Wer gleich nach Passieren dieses Blitzers wieder Gas gibt, den erwischt der Superblitzer auch!Beide Geräte arbeiten mit Lasertechnologie und sind, was gleich mehrere Vorteile hat. Erstens sind die Blitzer für die Autofahrer extra schwer zu erkennen. Zweitens sind sie zwar mobil, können im Gegensatz zu anderen Geräten aber auch über einen längeren Zeitraum hinweg stationär eingesetzt werden. Was an Vorteil Nummer drei liegt: Die sensiblen Messgeräte sind in der stabilen Hülle gut geschützt. Unter der Haube hat zudem fortschrittlichste Technik Platz, zum Beispiel werden die Daten per Funk direkt an die Bußgeldstelle weitergegeben, ein Auslesen vor Ort ist nicht mehr nötig. Das Gerät von Vitronic hat den Vorteil, dass die Akkus vor Ort und im Betrieb getauscht werden können, während der Jenoptik-Blitzer etwas zeitaufwendiger bei der Dienststelle aufgeladen werden muss. Trotz einiger Probleme mit beiden Geräten (fast 30 Prozent der Bilder waren unbrauchbar) wertet die Polizei die Testphase als Erfolg. Laut eines Behördensprechers sollen jetzt insgesamt sechs Geräte beider Hersteller bestellt werden. Wann die Super-Blitzer ihren Dienst aufnehmen sollen, ist aber noch nicht bekannt.

Reaktion auf einst 13.000 Verkehrstote pro Jahr

Die neuen Geräte sind technisch Lichtjahre von den ersten Raserfallen entfernt. Schon seit sechs Jahrzehnten setzt die Polizei auf strahlende Messtechnik: 1956 stand der Prototyp der ersten Radarfalle VRG 1 von Telefunken auf der Internationalen Polizeiausstellung in Essen. Der Anlass: Die Zahl der jährlichen Verkehrstoten in der noch jungen Bundesrepublik war trotz geringen Verkehrsaufkommens auf erschreckende 13.000 geschnellt. Zum Vergleich: Im Jahr 2017 ging die Zahl der Verkehrstoten auf 3177 zurück, so wenig wie zuletzt vor rund 60 Jahren. Mit Blitzlicht konnten damals dank der ersten Radargeräte Temposünder sogar in der Nacht erwischt werden. Als Stichtag der ersten Radarkontrolle gilt in vielen Publikationen der 21. Januar 1957 mit einem Test in Düsseldorf.

Warngeräte und Blitzer-Apps

gibt es Warn-Apps. In einigen Fällen, in denen allzu offensichtlich eher die kommunalen Finanzen der Grund für den Aufbau eines Blitzers waren, konnten Rechtsanwälte deren Abbau erzwingen. Dennoch blitzt es bundesweit ohne Unterlass, nicht nur beim Blitz-Marathon , bei dem jährlich zehntausende Temposünder geschnappt werden. Doch auch die Gegner der Radargeräte haben illegal aufgerüstet: Warngeräte für das Auto und reflektierende Folien für das Nummernschild sollen vor Bußgeld , Punkten in Flensburg und Führerscheinentzug schützen. Auch fürs Smartphone

