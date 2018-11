B

litzer-Wahnsinn in Italien: Im kleinen Dorf Acquetico (120 Einwohner) schlugen kurzfristig aufgestellte Blitzer 58.568 Mal zu – in nur zwei Wochen. Das sind im Schnitt 4183 geblitzte Raser am Tag, 174 in der Stunde und etwa drei in der Minute. Hintergrund der Blitzer-Flut im Dorf in der Region zwischen dem Piedmont und der französischen Grenze: Der Bürgermeister des Dorfes hatte die Radarfallen testweise an einer viel befahrenen Straße aufstellen lassen, die als Schleichweg gilt, um Mautstationen zu umgehen. Er reagierte damit auf Beschwerden von Bewohnern, denen der rege Durchgangsverkehr auf die Nerven ging. Die erlaubte Höchstgeschwindigkeit in Acquetico liegt bei 50 Stundenkilometern, daran hielten sich offenbar nur wenige Autofahrer. Mit Geschwindigkeiten von bis zu 135 km/h wurden zahlreiche Raser geblitzt, etwa die Hälfte aller Fahrzeuge war zu schnell unterwegs.