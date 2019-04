Blitzermarathon 2019: Wo wird geblitzt?

Am 3. April findet in Deutschland der Blitzmarathon 2019 statt. In diesen Bundesländern macht die Polizei Jagd auf Raser. Dazu: erste Listen mit Messstellen!

I n zehn deutschen Bundesländern steigt am Mittwoch, 3. April, der n zehn deutschen Bundesländern steigt am Mittwoch, 3. April, der Blitzmarathon 2019. Meist legen sich Polizei und Ordnungsämter mit mobilen Blitzern in einer Zeitspanne von 24 Stunden auf die Lauer – überwiegend beginnend ab Mitternacht oder 6 Uhr morgens. Allerdings werden wie in den vergangenen Jahren in den meisten Ländern die Kontrollpunkte vorher bekannt gegeben – das soll den Vorwurf der Abzocke entschärfen. Zudem soll an Ort und Stelle Aufklärungsarbeit über die Folgen zu schnellen Fahrens geleistet werden. Der Speed-Marathon ist eingebettet in die Aktionswoche "Geschwindigkeit" des europäischen Polizeinetzwerks Tispol , die vom 1. bis 7. April in 30 europäischen Ländern stattfindet.

Manche Bundesländer starten schon um Mitternacht

Messstellen Blitzmarathon 2019 Baden-Württemberg Blitzer-Standorte noch nicht bekannt

Bayern Messstellen in Bayern

Brandenburg Blitzer-Standorte noch nicht bekannt Bremen Blitzer-Standorte noch nicht bekannt Hamburg Messstellen in Hamburg (4.4.; 6-22 Uhr): Sülldorfer Landstraße, Schiffbeker Weg, Goldeselstieg; dazu diverse mobile Messstellen ohne Ortsangabe)

Hessen Messstellen in Hessen

Rheinland-Pfalz Blitzer-Standorte noch unklar

Sachsen Blitzer-Standorte legen die fünf lokalen Polizeidirektionen eigenverantwortlich fest, sie werden vorab nicht veröffentlicht

Sachsen-Anhalt Region Dessau

Region Halle

Region Magdeburg

Region Stendal

Thüringen Messstellen in Thüringen



In diesem Jahr beteiligen sich Baden-Württemberg, Bayern, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Hessen, Rheinland-Pfalz, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen an der Aktion. Die anderen Bundesländer (Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern, Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, Berlin und das Saarland) sind nicht dabei, teils wegen Personalmangels, teils wegen Zweifeln an der Effizienz. In Bayern führen bis Donnerstag 6 Uhr rund 1900 Polizisten Geschwindigkeitskontrollen an etwa 2000 Stellen durch. Auch in Brandenburg wird flächendeckend im ganzen Land kontrolliert. Straßen vor Schulen, Kindertagesstätten und Senioreneinrichtungen stehen dabei ebenso im Fokus wie Bundes-, Landes- und Kreisstraßen, Alleen und Autobahnen . Die Ordnungshüter dort legen jedoch wie ihre Kollegen in Rheinland-Pfalz bereits um Mitternacht los. In Hamburg startet die Jagd dagegen erst einen Tag später am 4. April (6 bis 22 Uhr), die genauen Ortsangaben der mobilen Blitzer nannte die dortige Polizei vorab nicht.

37.500 Sünder beim 2018er Blitzmarathon erwischt