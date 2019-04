Blitzmarathon 2019:Wo wird geblitzt

Am 3. April findet in Deutschland der Blitzmarathon 2019 statt. In diesen Bundesländern macht die Polizei Jagd auf Raser. Dazu: erste Listen mit Messstellen!

I n zehn deutschen Bundesländern steigt am 3. April der n zehn deutschen Bundesländern steigt am 3. April der Blitzmarathon 2019. Meist liegen Polizei und Ordnungsämter mit mobilen Blitzern in einer Zeitspanne von 24 Stunden auf die Lauer – überwiegend seit Mitternacht oder 6 Uhr morgens. Allerdings werden wie in den vergangenen Jahren in den meisten Ländern die Kontrollpunkte vorher bekannt gegeben – das soll den Vorwurf der Abzocke entschärfen. Zudem soll an Ort und Stelle Aufklärungsarbeit über die Folgen zu schnellen Fahrens geleistet werden. Der Speed-Marathon ist eingebettet in die Aktionswoche "Geschwindigkeit" des europäischen Polizeinetzwerks Tispol , die vom 1. bis 7. April in 30 europäischen Ländern stattfindet.

Manche Bundesländer starten schon um Mitternacht

37.500 Sünder beim 2018er Blitzmarathon erwischt