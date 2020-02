BMW 135i (E82): Gebrauchtwagen-Test

D as wichtigste Urteil gleich mal vorneweg: Der 135i ist einer vom alten Eisen. Einer von der Sorte, der wir inzwischen hinterhertrauern. Bedeutet bei BMW : Alle Zutaten, die einen ehrlichen Gaudi-Bayern auszeichnen, waren schon serienmäßig mit an Bord. Und meint damit den BMW -Modellen kennen. Präzise, nicht übertrieben spitz und kein bisschen synthetisch. Außerdem stimmen Rückmeldung, Härtegrad – und die BMW -Modelle früher auch mal ausgezeichnet, die erfreulich kompakten Abmessungen des kräftigen Kerlchens. Angebote ansehen BMW 1er as wichtigste Urteil gleich mal vorneweg: Der BMW ist einer vom alten Eisen. Einer von der Sorte, der wir inzwischen hinterhertrauern. Bedeutet bei: Alle Zutaten, die einen ehrlichen Gaudi-Bayern auszeichnen, waren schon serienmäßig mit an Bord. Und meint damit den Reihensechser Hinterradantrieb und ein knackiges Sechsgang-Schaltgetriebe. Wir konnten zwar nur ein Automatik-Modell auftreiben, doch auch der reaktionsschnelle Sechsstufenwandler verdirbt die Party nicht. Dazu kommt eine Lenkung, die besser ist als alles, was wir aus aktuellen-Modellen kennen. Präzise, nicht übertrieben spitz und kein bisschen synthetisch. Außerdem stimmen Rückmeldung, Härtegrad – und die Räder finden von ganz allein zurück in die Geradeausstellung. So weit, so köstlich. Hinzu kommen, und das hat viele-Modelle früher auch mal ausgezeichnet, die erfreulich kompakten Abmessungen des kräftigen Kerlchens.

Bei Nässe ist allerhöchste Vorsicht geboten

Der 135i bietet beim Fahren einen extrem hohen Spaßfaktor, kann aber auch unerwartet zur wilden Bestie werden. 135i allerhöchste Vorsicht geboten. Wer sich vom Teufelchen verführen lässt und den DCT-Schalter gedrückt hält, ist sofort mit einer unerwartet wilden Bestie unterwegs, die bereits ganz ohne Lenkeinschlag böse zubeißen möchte. Das Fiese: Der Schub des überaus kultivierten N54-Triebwerks macht einerseits süchtig. Gleichzeitig zieht sich der Magen bei jedem Gasstoß zusammen – vor Angst, die Hinterachse könnte gleich wieder wegwollen. Bei trockenem Asphalt ist die Sache weit weniger bedrohlich, aber: Quer geht im 135i immer! Auf der Rennstrecke fing sich das 1er 135i -Spezialist Raffael Sperk erklärt, dass der 135i besonders weich abgestimmt wurde, um den damals serienmäßig verbauten Runflatreifen die Härte zu nehmen. Die Lösung: Die meisten Fahrwerksteile des M3 (E90) passen auch unter das 1er Coupé . Aufgrund härterer Lager, kürzerer Schräglenker an der Vorderachse und den daraus veränderten Sturzwerten wandeln sich Fahrwerkscharakteristik und Einlenkverhalten so zum Positiven. Technische Daten Motor Sechszylinder/Biturbo Ventile/Nockenwellen 24/2 Hubraum 2979 cm³ Leistung 225 kW (306 PS) bei 5800/min Drehmoment 400 Nm bei 1300/min Höchstgeschw. 250 km/h 0–100 km/h 5,4 s Tank/Kraftstoff 53 l/Super Plus Getriebe/Antrieb Sechsstufenaut./Hinterrad Länge/Breite/Höhe 4360/1748/1408 mm Kofferraumvolumen 370 l Leergewicht/Zuladung 1548/377 kg Bei unserem Fotoshooting spielt das Wetter leider nicht mit. Und das ist ein Jammer, denn südwestlich von Hannover warten herrliche Landstraßen mit noch herrlicheren Kurven. Doch bei Nässe ist imallerhöchste Vorsicht geboten. Wer sich vom Teufelchen verführen lässt und den DCT-Schalter gedrückt hält, ist sofort mit einer unerwartet wilden Bestie unterwegs, die bereits ganz ohne Lenkeinschlag böse zubeißen möchte. Das Fiese: Der Schub des überaus kultivierten N54-Triebwerks macht einerseits süchtig. Gleichzeitig zieht sich der Magen bei jedem Gasstoß zusammen – vor Angst, die Hinterachse könnte gleich wieder wegwollen. Bei trockenem Asphalt ist die Sache weit weniger bedrohlich, aber: Quer geht imimmer! Auf der Rennstrecke fing sich das 1er Coupé allerdings auch Kritik ein. Unsere Senior-Tester erinnern sich an großes Gefluche aufgrund der am Kurveneingang stark untersteuernden Vorderachse. Der-Spezialist Raffael Sperk erklärt, dass derbesonders weich abgestimmt wurde, um den damals serienmäßig verbauten Runflatreifen die Härte zu nehmen. Die Lösung: Die meisten Fahrwerksteile des(E90) passen auch unter das. Aufgrund härterer Lager, kürzerer Schräglenker an der Vorderachse und den daraus veränderten Sturzwerten wandeln sich Fahrwerkscharakteristik und Einlenkverhalten so zum Positiven.

Der N54-Motor gilt als überaus stabil