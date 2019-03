Das BMW 1er M Coupé präsentiert sich im unverbastelten Originalzustand.

Die Gründe für die Wertstabilität sind offensichtlich: 2011 und 2012 wurden insgesamt nur1er M Coupé gebaut, und für viele Hardcore-BMW-Fans ist der 1495 Kilo schwere 1er mit demundder letzte echte BMW M. Auch in den USA war das 1er M Coupé sehr beliebt. In Kalifornien steht jetzt ein ganz besonderes Exemplar zum Verkauf: Der BMWhat, in acht Jahren wurde das Sportcoupé aber gerade malbewegt (1288 Meilen). Damit ist der 1er M quasi brandneu. Der aktuelle Besitzer hat den BMW 2017 vom Erstbesitzer übernommen und ist nicht maldamit gefahren. Dass sich das 1er M Coupé in originalem Topzustand befindet, versteht sich bei dieser Laufleistung von selbst. Die Lackierung in "", die(Y-Speiche 359) und auch der Unterboden sind in makellosem Zustand.