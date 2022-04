Der ständige Zwang sich neu zu erfinden, gehört zu Autobauern wie das Pferd zum Cowboy. Ob die Kunden sich für die vielen neuen Ideen aber ebenso begeistern, steht auf einem anderen Blatt. Einer, bei dem die Antwort mal wieder spannend wird, ist der BMW 2er Active Tourer

Es ist nicht viel, was bei der Neuauflage des Premium-Hochsitz-Kompakten noch an den Vorgänger erinnert. Beim Anblick der mal wieder extrem ausufernden und in sich geschlossenen Doppel-Niere vorn vermissen wir eher das "E" im Kennzeichen. Auch am Heck, wo sich die Auspuffrohre dezent hinter der Schürze verstecken, stehen alle Zeichen auf Stromer.

Zoom Geschmacksache: Auch der neue Active Tourer hat die riesige Doppel-Niere – ein Design-Detail das stark polarisiert.





Am 2er-Design scheiden sich die Geister



Active Tourer doch auch das iDrive der 8. Generation. Ein Quantensprung wie der fehlende Homebutton beim iPhone. Immerhin streicht reifen lassen. Die Nähe zu iX und i4 setzt sich innen fort. Kein Wunder, nutzt derTourer doch auch das iDrive der 8. Generation. Ein Quantensprung wie der fehlende Homebutton beim iPhone. Immerhin streicht BMW den runden Drehdrücksteller in der Mittelkonsole. Das Teil, das die Bayern seit Einführung im 7er der Baureihe E65 zur absoluten Perfektion getrieben und zum Meilenstein für intuitive Fahrzeugbedienung habenlassen.

Zoom Da fehlt doch was: Den über Jahre bewährten Dreh-Drück-Steller des iDrive suchen wir im neuen BMW 2er Active Tourer vergeblich.





Sprachsteuerung und Touchen statt Controller



Der Controller war längst zum Teil der Marken-DNA geworden wie früher nur die Reihensechszylinder und das zum Fahrer geneigte Cockpit . Vorbei. Jetzt wird getoucht oder gesprochen. Dabei müssen die Funktionen über App-ähnliche Icons und teils weit verzweigt in Untermenüs aufgestöbert werden. Dass auch die Bedienung der Klimaanlage in den Monitor umgezogen ist, macht die Sache nicht einfacher. Und dass der Bordcomputer nicht mehr wie seit Jahrzehnten über den Blinkerhebel gesteuert wird, gleicht für Nostalgiker einem Dolchstoß ins Herz.

Fahrzeugdaten Modell BMW 223i Active Tourer Pfeil Pfeil Abzweigung Motor Bauart/Zylinder Abzweigung Abzweigung Einbaulage Abzweigung Abzweigung Hubraum Abzweigung Abzweigung kW (PS) bei 1/min Abzweigung Abzweigung Nm bei 1/min Abzweigung Abzweigung kW (PS) Systemleistung Abzweigung Abzweigung Nm Systemdrehmoment Abzweigung Abzweigung Vmax Abzweigung Abzweigung Getriebe Abzweigung Abzweigung Antrieb Abzweigung Abzweigung Bremsen vorn/hinten Abzweigung Abzweigung Testwagenbereifung Abzweigung Abzweigung Reifentyp Abzweigung Abzweigung Radgröße Abzweigung Abzweigung Abgas CO2* Abzweigung Abzweigung Verbrauch* Abzweigung Abzweigung Tankinhalt Abzweigung Abzweigung Kraftstoffsorte Abzweigung Abzweigung Ottopartikelfilter Abzweigung Abzweigung Vorbeifahrgeräusch Abzweigung Abzweigung Anhängelast gebr./ungebr. Abzweigung Abzweigung Stützlast/Dachlast Abzweigung Abzweigung Kofferraumvolumen Abzweigung Abzweigung Länge/Breite/Höhe Abzweigung Abzweigung Radstand Abzweigung Abzweigung Grundpreis *** Abzweigung Abzweigung Testwagenpreis *** (wird gewertet) Abzweigung Vierzyl., Turbo, plus E-Motor vorn quer 1998 cm³ 150 (204)/5000 + 14 (19) 320/1500 + 55 160 (218) 360 241 km/h Siebengang-Doppelkupplung Vorderradantrieb Scheiben/Scheiben 225/50 R 18 W Pirelli P Zero 7,5 x 18" 140 g/km 6,1 l 45 l Super Serie 67 dB(A) 1500/750 kg 75/75 kg 415–1405 l 4386/1824–2102**/1576 mm 2670 mm 41.500 Euro 49.350 Euro



Die Sprachbedienung des Active Tourer funktioniert reibungslos und schnell, lässt sich mit "Hey BMW" aktivieren und arbeitet sogar proaktiv. Als ob man bei BMW weiß, dass sich viele Fahrer nie in die Tiefen der Assistenten hineinarbeiten, schlägt das System regelmäßig seine Hilfe vor. Sei es beim Ausparken oder beim teilautonomen Fahren auf der Autobahn . Hier hat sich eh einiges getan. Die Assistenten in Summe aufzuzählen, würde zu viel Raum einnehmen. Wichtiger noch, sie wirken allesamt feinsinnig und alltagstauglich abgestimmt und helfen mehr, als dass sie nerven.

Etwas mehr Komfort wäre wünschenswert



Grundsätzlich positiv fällt auch der Fahreindruck aus. Mit einer Systemleistung von 218 PS ist der Mildhybrid äußerst kraftvoll unterwegs, das serienmäßige Siebengang-Doppelkupplungsgetriebe arbeitet unauffällig. Nur kleine Rumpler beim Anfahren und die Gedenksekunde vorm Zurückschalten lassen uns sehnsüchtig an einen Wandler denken.

Zoom Eher hart als zart: Das M-Sportfahrwerk ist sauber abgestimmt, ein wenig mehr Komfort würde aber nicht schaden.



Das um 15 Millimeter tiefergelegte M-Sportfahrwerk dürfte trotz adaptiver Dämpfer etwas breiter gespreizt sein und mehr loslassen. Die Abstimmung fällt straff, aber gekonnt aus, der eher reifen Klientel dürfte man aber etwas mehr Komfort gönnen.

Messwerte Modell BMW 223i Active Tourer Pfeil Pfeil Abzweigung Beschleunigung Abzweigung Abzweigung 0–50 km/h Abzweigung Abzweigung 0–100 km/h Abzweigung Abzweigung 0–130 km/h Abzweigung Abzweigung 0–160 km/h Abzweigung Abzweigung 0–200 km/h Abzweigung Abzweigung Zwischenspurt Abzweigung Abzweigung 60–100 km/h Abzweigung Abzweigung 80–120 km/h Abzweigung Abzweigung Leergewicht/Zuladung Abzweigung Abzweigung Gewichtsverteilung v./h. Abzweigung Abzweigung Wendekreis links/rechts Abzweigung Abzweigung Sitzhöhe Abzweigung Abzweigung Bremsweg Abzweigung Abzweigung aus 100 km/h kalt Abzweigung Abzweigung aus 100 km/h warm Abzweigung Abzweigung Innengeräusch Abzweigung Abzweigung bei 50 km/h Abzweigung Abzweigung bei 100 km/h Abzweigung Abzweigung bei 130/160 km/h Abzweigung Abzweigung Verbrauch Abzweigung Abzweigung Sparverbrauch Abzweigung Abzweigung Testverbrauch Durchschnitt der 155-km-Testrunde (Abweichung zur WLTP-Angabe) Abzweigung Abzweigung Sportverbrauch Abzweigung Abzweigung CO2 (Testverbrauch) Abzweigung Abzweigung Reichweite (Testverbrauch) Abzweigung 2,7 s 6,7 s 10,5 s 16,1 s 30,1 s 3,5 s 4,4 s 1599/506 kg 58/42 % 11,6/11,5 m 600 mm 34,6 m 34,1 m 56 dB(A) 63 dB(A) 67/71 dB(A) 5,7 l S/100 km 7,0 l S/100 km (+15 %) 8,9 l S/100 km 165 g/km 640 km

Den liefert der gut verarbeitete Innenraum. Er bietet reichlich Platz für vier Personen und Liebe zum Detail. So sind die Fensterrahmen gegenüber vielen Konkurrenten voll verkleidet, man schaut nicht aufs nackte Blech. Unter der Haube sieht man, dass alles sauber durchlackiert ist. Beides seltene und perfekte Beispiele dafür, was einen echten Premiumhersteller von den Möchtegerns unterscheidet.

BMW verlangt einen hohen Preis



Der hohe Anspruch spiegelt sich natürlich auch im Preis wider. Bei 41.500 Euro startet der 223i, mit ein paar Extras sind die 50.000 Euro schnell erreicht. Bleibt die Frage, ob hinter all der Technik noch ein echter BMW steckt. Er antwortet: "Als digitaler Assistent bin ich überall, wo du mich brauchen könntest." Früher durfte ein BMW einfach Auto sein.