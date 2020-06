D er Als Plug-in-Hybrid wird dieser BMW 225xe Active Tourer zum echten Sparmobil! Gebrauchtwagen mit Garantie 19.450 € BMW 225 Active Tourer 225xe iPerformance Advantage, Hybrid 42.563 km 42.563 km 165 kW (224 PS) 165 kW (224 PS) 02/2017 02/2017 Anfragen BMW 225 Active Tourer 225xe iPerformance Advantage, Hybrid + Zum Inserat Hybrid, 2 l/100km (komb.) CO2 46 g/km* In Kooperation mit BMW im September 2014 mit dem ersten Ein Van von BMW mit Frontantrieb und Dreizylinder – und das, obwohl die Münchner doch einst für Hinterradantrieb, Reihensechszylinder und Fahrspaß in Reinform standen! Doch der Active Tourer fand auch seine Kundschaft, und so folgte im Sommer 2015 dann der größere BMW 2er Gran Tourer , der auf derselben Frontantriebs-Plattform sogar Platz für sieben Personen bietet. Seit Marktstart gibt es beide Modelle ausschließlich mit Drei- und Vierzylindermotoren, einen Sechszylinder bietet BMW erst gar nicht an. Seit August 2016 ist zudem der 225xe Active Tourer erhältlich. Im Plug-in-Hybrid wird der 1,5-Liter-Dreizylinder des 218i (136 PS) mit einem Elektromotor (66 kW/88 PS) kombiniert. Während der Benziner die Vorderräder antreibt, gibt der E-Motor seine Kraft über ein Eingang-Getriebe an die Hinterräder ab, sodass der 225xe unterm Strich Allradantrieb hat. Die Systemleistung beträgt 224 PS und 385 Nm, das reicht für flotte 6,7 Sekunden bis Tempo 100 und 202 km/h Topspeed. Bei behutsamer Fahrweise soll der Kompaktvan zudem bis zu 40 Kilometer rein elektrisch zurücklegen können, sodass BMW den Durchschnittsverbrauch auf 100 Kilometern mit gerade mal 2,1 Litern angibt. er 2er Active Tourer ist bei BMW-Fans nicht gerade beliebt. Dafür freuen sich vor allem ältere Fahrer über die erhöhte Sitzposition.Alsim September 2014 mit dem ersten Kompaktvan der Marke an den Start ging, schlugen die Traditionalisten die Hände über dem Kopf zusammen:Doch derfand auch seine Kundschaft, und so folgte im Sommer 2015 dann der größere, der auf derselben Frontantriebs-Plattform sogar Platz für sieben Personen bietet. Seit Marktstart gibt es beide Modelle ausschließlich mit Drei- und Vierzylindermotoren, einen Sechszylinder bieteterst gar nicht an.Während der Benziner die Vorderräder antreibt, gibt der E-Motor seine Kraft über ein Eingang-Getriebe an die Hinterräder ab, sodass derunterm Strich Allradantrieb hat. Die Systemleistung beträgt 224 PS und 385 Nm, das reicht für flotte 6,7 Sekunden bis Tempo 100 und 202 km/h Topspeed.

2017er Modell mit überschaubarer Ausstattung

Ehemaliger Neupreis rund 40.000 Euro

Aufgeräumtes Cockpit im 2er Active Tourer: Automatik und Navi sind im Plug-in-Hybrid Serie. 2er Active Tourer bestellt haben und diese ihre Fahrzeuge in der Regel überdurchschnittlich gut pflegen, macht auch der schwarze 225xe eine sehr gute Figur auf den Fotos. Der gut drei Jahre alte Kompaktvan wurde durchgehend bei BMW gewartet, ist unfallfrei und wird mit Gebrauchtwagen-Garantie verkauft. Der BMW-Vertragshändler "Cloppenburg" möchte momentan 19.450 Euro für den Active Tourer haben, wobei an dieser Stelle erwähnt werden muss, dass der Preis erst kürzlich von 20.980 Euro reduziert wurde. Angesichts einer unverbindlichen Preisempfehlung von rund 40.000 Euro für einen Neuwagen geht der aufgerufene Preis in Ordnung. Die günstigsten vergleichbaren 225xe Active Toure r starten bei etwa 17.000 Euro, werden dann aber oft von privat verkauft. Da vor allem ältere Kunden denbestellt haben und diese ihre Fahrzeuge in der Regel überdurchschnittlich gut pflegen, macht auch der schwarzeeine sehr gute Figur auf den Fotos., wobei an dieser Stelle erwähnt werden muss, dass der Preis erst kürzlich von 20.980 Euro reduziert wurde. Angesichts einer unverbindlichen Preisempfehlung von rund 40.000 Euro für einen Neuwagen geht der aufgerufene Preis in Ordnung. Die günstigsten vergleichbarenr starten bei etwa 17.000 Euro, werden dann aber oft von privat verkauft. Hier gibt es weitere gebrauchte BMW 2er Active Tourer mit Garantie!