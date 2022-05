Bemannte Raumfahrt in München? Klar doch, BMW macht's möglich. Der BMW 2er feierte im März 2015 seine Premiere und wagte sich auf ein für die Marke bislang unbekanntes Terrain. Als Van konkurrierte er mit VW Touran und Opel Zafira , setzte nur äußerst zarte sportliche Akzente.

216d

Gran Tourer

Die Sitzposition ist wie bei einem SUV leicht erhöht. Unser mediterranblauervom Autohus in Bremen wurde im November 2018 erstmals zugelassen und kostete neu laut Schwacke-Datenbank stolze 40.200 Euro. Gebraucht entfällt der Premium-Zuschlag: Für moderate 17.980 Euro wäre der Dreieinhalbjährige nun zu haben. Am Fahrzeugzustand liegt das kaum. Bis auf kleine Abschürfungen an den Türkanten und der Ladekante sowie einer zerschrammten Felge ist die Optik tadellos.