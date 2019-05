S chon vor der ersten Begegnung sorgt unser Testwagen für Gesprächsstoff in der Redaktion. Einige Kollegen sind sofort skeptisch, weil der Uhu (unter hunderttausend Kilometer Laufleistung, also Uhu) angeblich "auffallend billig" eingepreist wurde. Die anderen sind fast schon empört: "Den nimmt man natürlich nur als Angebote ansehen Gebrauchtwagensuche: BMW 3er chon vor der ersten Begegnung sorgt unser Testwagen für Gesprächsstoff in der Redaktion. Einige Kollegen sind sofort skeptisch, weil der Uhu (unter hunderttausend Kilometer Laufleistung, also Uhu) angeblich "auffallend billig" eingepreist wurde. Die anderen sind fast schon empört: "Den nimmt man natürlich nur als Reihensechser !" Recht haben alle. Warum? Klären wir gleich. Doch das Angebot gepflegter 320/325/330Ci mit ähnlicher Laufleistung spielt sich vorwiegend im fünfstelligen Bereich ab und klingt damit leider nicht so verlockend. Vor Ort lässt sich die Laufvita schnell verifizieren: Die beiden Halter waren Stammgast im selben Autohaus, das bis anno 2018 das Serviceheft fleißig abgestempelt hat. In einigen Jahren legten die Vorbesitzer zwischen den Ölwechseln kaum mehr als 4000 Kilometer zurück – die seltenen Sonnentage im hohen Norden sind daran wohl nicht ganz unschuldig. Den günstigen Preis begründet der Verkäufer vom Autozentrum Nord in Neumünster (Schleswig-Holstein) mit diversen Kampfspuren. Stoßfänger, Kotflügel und Motorhaube sind mit hässlichen Andenken missglückter Einparkversuche gespickt. "Ansonsten fährt der sich aber ganz ordentlich!"

Die 143 PS haben mit dem schweren Cabrio zu kämpfen

Auch mit dem weichen Standardfahrwerk bereitet das Cabrio dank der präzisen Lenkung Spaß. Und da hat der Verkäufer recht, wie sich bei der Testfahrt schnell herausstellt. Das anfällige Fahrwerk verrät ansonsten beim Einlenken in Kurven oder bei starken Bremsungen mit polternden Geräuschen, dass Koppelstangen oder Querlenkergummis hinüber sind. Bei unserem Cabrio fühlt sich aber alles fest verbuchst an. Steht beim E46 eine Überarbeitung des Fahrwerks an, sind die teuren Originalteile von BMW nicht unbedingt die erste Wahl. Mit Komponenten der Hersteller Lemförder oder Meyle hält die Freude am Fahrwerk mindestens genauso lange. Was den Motor angeht, bestätigt sich die Aussage der Kollegen. Die 143 PS mögen in der über 100 Kilogramm leichteren Limousine noch reichen. Mit dem gut 1,5 Tonnen schweren Cabrio wirkt der Motor doch etwas überfordert. Zum offenen Cruisen reicht es zwar irgendwie, doch abgesehen von den mauen Fahrleistungen ist der N46 genannte Motor leider auch für seine technischen Kapriolen bekannt. Herr Onur, Inhaber des auf BMW spezialisierten Fachbetriebs MA Autoservice in Hanau (Hessen), nennt hier etwa die verschleißende Exzenterwelle der Valvetronic. In der Folge erreichen die Ventile nicht mehr den geforderten Hub, was mit Leistungsverlust und leuchtender Motorkontrollleuchte einhergeht.

Speziell der 318er krankt an gelängten Steuerketten

Technische Daten Motor Vierzylinder/vorn längs Ventile/Nockenwellen 4/2 Hubraum 1995 cm³ Leistung 105 kW (143 PS) bei 6000/min Drehmoment 200 Nm bei 3750/min Höchstgeschwindigkeit 206 km/h 0–100 km/h 10,2 s Tank/Kraftstoff 63 l/Super Getriebe/Antrieb Fünfgang manuell/Hinterrad Länge/Breite/Höhe 4488/1757/1372 mm Kofferraumvolumen 260-300 l Leergewicht/Zuladung 1515/370 kg Ein weiteres Problem des 318i betrifft den Spanner der Steuerkette . Dabei sind die Federvorspannung sowie die Ölbohrung werksseitig nicht optimal ausgelegt. In der Folge längt sich nicht nur die Kette. Beim permanenten Anschlagen auf die Kunststoffgleitschienen wird zudem Material abgetragen. Die Plastikkrümel sorgen anschließend für Verstopfungen im Ölkreislauf, was die Ölfördermenge auch nach einem unsachgemäßen Kettentausch empfindlich beeinträchtigen kann. Daher muss das System beim Wechsel gründlich gereinigt werden. Ab März 2007 verbaute BMW einen optimierten Kettenspanner (in der Generation E90), der auch bei Reparaturen am E46 nachträglich zum Einsatz kommt.

Die steifere Karosserie ist eine wesentliche Verbesserung