Ein begeisterter Elektrofahrer sagte neulich zu mir: "Verbrenner fahren fühlt sich wie Steinzeit an." Ich muss in verschiedenen Testwagen immer wieder daran denken. Auch als ich den blauen BMW 320d übernahm, um mit ihm rund 4000 Kilometer durch Italien zu fahren. Nach zahlreichen Stromern wirkt das Dieselbrummen nach dem Kaltstart wirklich nicht mehr ganz aktuell. Wenn man dann aber nonstop einen schnellen Reiseschnitt quer durch Deutschland hinlegt – ja, das geht noch – und anschließend mitin Italienschafft, während Elektrofahrer an den Ladesäulen ihre Zeit absitzen, dann fragt man sich schon, was Steinzeit und was Fortschritt ist.