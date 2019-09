BMW 330e: Test, Motor, Preis

Er kann, wenn man möchte: In 5,9 Sekunden ist der 330e dank Elektro-Boost von 0 auf Tempo 100.

Aus Freude am Sparen – das stimmt nur so halb. Wer sparen will, muss erst mal Geld ausgeben.kostet der 330e mit Zweiliter-Vierzylinder-Benziner (184 PS) und E-Motor, der 113 PS erzeugt. Aber 6800 Euro mehr als ein 330i mit 258 PS, 2100 Euro mehr als ein 330d. Der hat dann immerhin einen Reihensechszylinder-Diesel mit 265 PS. Einigen wir uns darauf: Billig ist dernicht beim Kauf, aber danach.wissen: Der Mann vom Finanzamt berechnet nur den halben Brutto-Listenpreis wegen Hybrid, und wer viel elektrisch fährt, spart auch noch an der Tanke! So viel zur Theorie. In der Praxis heißt Plug-in-Hybrid: Yippie-yeah! Liegt daran, dass BMWauf die Räder gestellt hat, sondern der Firmen-DNA treu bleibt: Spaß muss es machen!