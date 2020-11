aum eine Antriebsart hat in den letzten Jahren so einenhingelegt, wie die Hybrid-Technologie . Vor knapp einem Jahrzehnt waren die Autos mit den zwei Herzen nurmit einem besonders grünen Gewissen.

Dementsprechend klein war auch die Auswahl an Modellen. Abseits der Oberklasse wurden eigentlich nur die Hybridmodelle von Honda Lexus und Toyota in nennenswerten Zahlen verkauft. Vor allem der für europäische Augen etwas eigenwillig geformte, aber eben auch sehr erfolgreiche und äußerst zuverlässige Toyota Prius hat der. Bis heute gehören elektrisch unterstütze Benziner zu den. Doch nach und nach haben auch diedas Potenzial des Antriebs alsfür sich entdeckt.Das geschieht aber nicht immer aus freien Stücken: Vor allem die immer strenger werdendenund die europäischen Regelungen zumzwingen fast alle Hersteller dazu, ihr Portfolio zumindest teilweise zu elektrifizieren. Zu den positiven Eigenschaften dieses Schrittes gehören neben demund demauch dasder Technologie, sowie diedurch den Elektromotor. Letztere hat sogar dazu geführt, dass mittlerweile sogar Supersportwagen mit zusätzlichen Elektromotoren ausgestattet werden. Die elektrische Unterstützung kann eben auch dabei helfen, den Durst großvolumiger Sportmotoren zu zügeln.

Die Stromspeicher von Plug-in-Hybriden können auch per Kabel aufgeladen werden. ©Daimler AG

Toyota

Bei den meisten zweimotorigen PKW handelt es sich aber weiterhin um brave und. Vor allem im Stadtverkehr und allgemein bei niedrigen Geschwindigkeiten bietet das Prinzip ein hohes Sparpotenzial. Hier kann der Elektromotor nämlich die Arbeit komplett übernehmen. Über die Jahre hat sich eine Vielzahl verschiedener Hybridantriebe entwickelt. Bei den Gebrauchtwagen in der Galerie haben wir uns komplett aufwie den Toyota Auris oderwie den VW Passat konzentriert. Der große Unterschied: Bei letzteren handelt es sich um einen. Sie können auchund verfügen daher meist über eine, was im Endeffekt zu einer deutlichführt.Bei Vollhybriden werden die Batterien dagegen nurbeim Verzögern aufgeladen. Wenn man sich auf dem Gebrauchtwagenmarkt umschaut, verliert auch die große Schattenseite der Hybridantriebe ihren Schrecken. Dienämlich. Viele der Modelle leiden in den ersten Jahren unter einem. Der Mercedes C schlug beispielsweise einst mitzu Buche.. Allerdings sollte man auf die Alterung der Batterien beachten. Autos mit sehr hohen Laufleistungen sollte man eher meiden und im Idealfall einen Hybriden kaufen, bei dem dienoch nicht abgelaufen ist. Bei den Hybridmodellen vongilt sie beispielsweise für fünf Jahre oder 100.000 Kilometer. In den meisten Fällen kann sie aber auch kostenpflichtig verlängert werden.