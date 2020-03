inDas geht! Auf dem Gebrauchtwagenmarkt sind die Preisunterschiede zwischen Mittel- und Oberklasse-Kombis teilweise marginal. Der Größere muss nicht mal deutlich älter oder mehr gelaufen sein. Ist er deshalb aber auch die bessere Wahl? AUTO BILD lässt zwei gebrauchtezum Vergleich antreten:Darüber hinaus gibt es aber einige Unterschiede!DerDamit ist er noch frisch, der Nachfolger ging erst 2019 an den Start. Sein sämiger Reihensechser-Benziner leistetDer Verbrauch liegt lautbei 7,6 Litern auf 100 Kilometer. Als Antriebs-Extra wurde der Allradantrieb inklusive Achtstufen-Automatik geordert – die war beim 335i mit Allrad stets mit dabei und passt gut zum kraftvollen Antritt des turbogeladenen Reihensechsers.

In Sachen Ausstattung wäre beim 335i noch sehr viel Luft nach oben gewesen.

Der Grundpreis deslag damals bei mehr als 50.000 Euro. Das schreckte den Vorbesitzer offenbar davon ab, noch mehr Kreuze auf der Optionsliste zu setzen:Das belegen auch die Stoffausstattung und die Halogenscheinwerfer. Nach 124.700 gelaufenen KilometernMitDie Baureihe F11 wurde 2010 eingeführt, zum 2011 vorgestelltenherrscht entwicklungstechnisch also nahezu Gleichstand. Das gilt auch für die Achtstufenautomatik und den 306 PS starken Reihensechser. Der treibt im angebotenenaber nur die Hinterräder an, die Fahrleistungen sind damit etwas schlechter als beimDafür schlägt er bei der Ausstattung zurück: Alles, was derhat, liefert dieserebenfalls.