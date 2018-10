E

BMW 3er (2018): Alt gegen neu im Vergleich zur Galerie

volution statt Revolution: BMW hat den 3er optisch modernisiert, ohne den Fans der Baureihe vor den Kopf zu stoßen. Die Proportionen des Vorgängers wurden auch bei der neuen 3er-Generation (intern G20 genannt) weitgehend beibehalten. Wie bei den jüngsten Neuvorstellungen der Bayern wächst auch beim 3er die markentypische Niere an der Front deutlich an. Die L-förmigen Rückleuchten gab es vorher an keinem anderen BMW, sie lassen den Wagen breiter wirken. Der Innenraum ist, wie es sich für einen BMW gehört, weiterhin fahrerorientiert gestaltet und verfügt über die neueste Ausbaustufe des BMW-Infotainmentsystems.