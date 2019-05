Sidneys BMW 3er Coupé war die Basisversion mit mageren 102 PS.

Los ging es im Alter von 20 Jahren mit einem. Kurz darauf wollte Sid dann lieber einund kaufte einenin, über den er rückblickend sagt: "Der war richtig geil!" Allerdings war damals keinoderdrin, sondern nur diemit. Immerhin war dasbei seinemnicht nachgerüstet: Das gab's ab Werk. Ganz ohneging es aber schon damals nicht – so hat Sidney die Radläufe ordentlich gezogen, um Platz für mehrteiligezu schaffen. Zusammen mit der Tieferlegung hat das 3er Coupé ordentlich was hergemacht, heutzutage würde man vomsprechen. Sidney gibt aber auch zu, dass er die Radläufe heute nicht mehr so extrem ziehen würde. Das eigentliche Problem war aber der: "Da habe ich das erste Mal realisiert, dass dir Tuning niemand bezahlt", blickt Sidney zurück. Am Ende hat er sein 3er Coupé aufnach Griechenland verkauft. Das E36 Coupé war Sidneys letzter BMW!