igital-Tacho im 3er? Im aktuellen Modell G20 verbaut BMW das auf Wunsch, volldigital und konfigurierbar. Im Grunde aber ein alter Hut, denn digitale Anzeigen hatte schon der E36 aus den 90ern! Natürlich deutlich rudimentärer und eigentlich nur versteckt für Diagnosezwecke in der Werkstatt AUTO BILD erklärt, wie es funktioniert!ZunächstDazu muss bei ausgeschalteter Zündung der Rücksteller für den Tageskilometerzähler gedrückt und gehalten werden. Anschließend die Zündung auf Stellung "1" schalten. Jetzt erscheint in der digitalen Anzeige unterhalb des Tachos "Test 01", der Rücksteller kann losgelassen werden. Durch kurzes Drücken des Rückstellers kann in diesem Menü zwischen 15 verschiedenen Werten durchgeschaltet werden, die allerdings standardmäßig gesperrt sind. Um sie freizuschalten, muss bis ins Untermenü "Test 15" geschaltet und anschließend der Rücksteller gedrückt und gehalten werden – bis die Anzeige von "on" zu "off" wechselt. Nun lassen sich anstelle der Tageskilometer die hinterlegten Werte aufrufen und ablesen.Das Youtube-Video am Ende des Artikels veranschaulicht den 30-Sekunden-Vorgang.