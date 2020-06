Das Senkloch öffnete sich bnn-news zufolge um 10:32 Uhr in der Ģetrūdes Straße 14 im Zentrum der lettischen Hauptstadt. Zuerst fuhr ein Mercedes in die Senke, konnte sich aber selbst wieder herausmanövrieren.Den Bildern eines Twitter-Users nach zu urteilen dürfte der BMW einen Totalschaden erlitten haben.

Die Straße kollabierte offenbar während hydraulischer Tests in Rohren des Heizsystems. Die Leitungen stammen aus dem Jahr 1963 und hätten dem Druck nicht mehr standgehalten, so Linda Rence, Sprecherin der Stadtwerke AS Rīgas siltums.Für den Schaden des BMW-Fahrers kommt AS Rīgas siltums auf. Einzigartig ist der Vorfall übrigens nicht. AUTO BILD berichtete 2014 über einen ähnlichen Fall im Corvette-Museum im US-Bundesstaat Kentucky.