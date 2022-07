Seit sieben Generationen ist er das Synonym für Fahrspaß in der Mittelklasse. Die im Frühjahr 2019 in Paris vorgestellte 3er -Generation G20 baut wie der 5er und der 7er auf der BMW -eigenen CLAR-Plattform (Cluster Architecture) auf. Langsam gewinnt der insbesondere als Dienstwagen beliebte Bestseller durch Leasing-Rückläufer als Gebrauchtwagen an Bedeutung. Unser Testwagen vom Autohus in Bockel bei Bremen kostete im August 2019 inklusive Sport-Line-Trimm und einigen Extras 49.350 Euro.