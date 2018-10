W

as passiert, wenn man eine Kampftjet-Turbine in einen BMW 3er aus den 80er-Jahren pflanzt? Der russische Triebwerk-Bastler Igor Negoda aus der Nähe von Rostow liefert auf seinem Youtube-Kanal die Antwort! Negoda nahm die Start-Turbine eines MIG-23 Kampfjets, eine TS-21 Auxiliary Power Unit (APU), und baute sie in einen BMW E30. Die APU-Turbine dient üblicherweise dazu, das Haupttriebwerk einer MIG zu starten – im BMW sorgt sie für ordentlich Zusatz-Power. Zwar sind die 60 PS der Turbine nicht wirklich viel, das Drehmoment von 400 Nm fällt dafür umso brachialer aus – gerade in einem Auto, bei dem ursprünglich nur 150 Nm auf die Hinterachse kommen. Das Ergebnis ist beeindruckend: Als Negoda seine Maschine startet, bricht ohrenbetäubender Lärm los. Der alte BMW klingt tatsächlich wie ein startender Jet, aus zwei Abgasrohren auf der Motorhaube lodern helle Flammen. Dann fährt der Russen-Bastler, stilecht mit Fliegerhelm ausgestattet, durch die russische Provinz, vorbei an alten Betonhütten, an Leuten, die sich die Ohren zuhalten und natürlich an vielen Handyfilmern.