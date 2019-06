K

urioser Vorfall in Mecklenburg-Vorpommern: Auf einem öffentlichen Gelände hinter einem Schweriner Bahnhof stoppte die Polizei einen 19-jährigen BMW-Fahrer, der den Beifahrersitz seines BMW 3er Touring aufs Wagendach montiert hatte. Darauf saß eine 23-jährige Frau, offenbar seine Freundin. Auf dem Platz des Beifahrers stand dagegen ein Campingstuhl mit einem 11-jährigen Kind darauf. Wie die Polizei Schwerin berichtet, war das Fahrzeug zuvor in gemäßigtem Tempo hin und her gefahren, die Frau lief dabei Gefahr, von ihrem Hochsitz zu fallen. Ein Zeuge hatte das riskante Treiben beobachtet und die Beamten alarmiert. Die stellten bei der Kontrolle gleich mehrere Verstöße fest. Denn neben der gefährlichen Sitz-Konstellation war der 19-Jährige ohne Führerschein unterwegs, der getunte 3er hatte zudem keine Zulassung