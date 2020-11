Ein sehr souveräner Antrieb in einer praktischen Hülle, dazu sportlich – so sehen Sieger aus.

Manche finden es langweilig, andere verbinden mit Schwarz stets Trauriges. Doch nicht erst seit den "Men in Black" steht unverrückbar fest: Black is beautiful. Und vor allem richtig hot. Glauben Sie nicht? Dann schauen Sie den beiden Hauptdarstellern unseres Vergleichs doch mal richtig aufs Blechkleid. Ganz schön heiß, diese beiden. Was der neuerdings auch mit der Kraft der vier Räder antretendeund der abenteuerlustige, immer mitvorfahrendesonst noch draufhaben, klärt der Vergleich.

Vorn fühlen wir uns in beiden Kombis pudelwohl. Ja, wegen des(1491 Euro) kommenim Volvo schon mal mit dem Dachhimmel in Konflikt. Ansonsten genießen wir aber viel Bewegungsfreiheit und ordentliche Sitze. Und imsitzen wir ja auchals im Bayern – das macht das Rein und Raus etwas einfacher. Wer hinten zusteigt, den stören aber die vergleichsweiseund die ungemütlichdes Schweden. Bei der Bedienung verlangt der V60 dann höchste Konzentration. Derim Tablet-Stil bildet die Umgebung zwar detailreich und scharf ab, das Manövrieren durch die auf mehrere Seiten verteilten Menüs lenkt während der Fahrt aber gehörig ab. Und wem es helfen soll, dass derimmer zweimal auf "R" oder "D" getippt werden muss, lassen wir mal offen.

Wie entspannt und locker drehen und drücken wir uns dagegen mit demdurch die BMW-Welt, melden unsere Wünsche über die fastim lockeren Plauderton beim 3er an. Nicht falsch verstehen: Auch der Volvo versteht uns gut. Aber eben nicht ganz so fix und selbstverständlich. Beide stecken dafür ohne lange Diskussionen auchweg. Der Touring mitsogar noch eine Tasche mehr als der V60 (1441 l). Und dann verwöhnen die Münchner ihre Kunden auch noch mit einer, die sich vom Heck aus umklappen lässt. Gibt's im Cross Country nicht. Und wegen dermuss jede Kiste beim Beladen um ebendieses Stück höher angehoben werden.

Obwohl derwie auch der V60 B5 "nur" von einembefeuert wird, macht er richtig Laune. Lustvoll und mitreißen dieden Bayern-Kombi nach vorn, die famose Achtstufenautomatik findet immer die perfekt passende Übersetzung, und der Allradantrieb reduziert Traktionsverluste auf ein Minimum. So marschiert der BMW in sehr respektablen, muss sich erst bei 250 km/h der elektronischen Verkehrswacht beugen.

Unterschiedlich abgestimmt: Der 3er setzt auf Sport, der V60 eher auf Komfort – und wirkt indifferent. ©Olaf Itrich / AUTO BILD

Dazu passt letztendlich das durchaus straffe und auf Flickenteppichen auch mal etwas heftiger austeilende, aber nie unfaire und. Das(inkl. Sportlenkung) für 585 Euro können wir durchaus empfehlen. Vielgeht derdie ganze Sache an. Obwohl auch der Schwede 250 PS mobilisiert, fühlt sich hier nichts sportlich an. Bishängt der V60 schon 1,7 Sekunden zurück, die teils zögerliche Achtstufenautomatik erfordert beimimmer ein bisschen mehr Platz, die Höchstgeschwindigkeit bleibt freiwillig auf 180 km/h begrenzt. Und wir fragen uns, wozu es dannbraucht? Mitwürde der auch so schon nennenswerte Verbrauchsvorteil gegenüber dem BMW bestimmt noch mehr als einen Liter betragen. Nicht ganz konsequent auch das. Weich-wogend undwäre stimmig. Klappt aber nur auf langen Wellen.stoßen dagegenauf, der Cross Country federt zu steifbeinig an und lässt fast immer einspüren. Schade, sonst wäre der Volvo geradezu hyggelig.Um die 50.000 Euro müssen Sie auf jeden Fall einplanen. Sollen die ganzen feinen Zutaten aus unserem Test (Fahrwerk, Räder, Sitze etc.) auch noch dabei sein, liegen wir schon eher bei. Eine hübsche Stange Geld. Die bei den Münchnern immerhin zuund zwei Jahren Luft von Wartung zu Wartung führt. Dergenießt dagegendas volle Vertrauen seiner Erbauer. Und der V60 muss zudem auch noch. Da könnte einem – völlig unabhängig von der Lackfarbe – glatt schwarz werden vor Augen.