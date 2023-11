Freude am Fahren – dieser legendäre Werbespruch von BMW charakterisiert meinen aktuellen Beziehungsalltag sehr treffend. 1972 tauchte der Claim in dieser Form das erste Mal auf. 1965, im Umfeld der "Neuen Klasse", hieß es noch: "... einerseits aus Liebe zum Komfort – andererseits aus Freude am Fahren."