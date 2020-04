Zuerst im Reihensechser. Natürlich seidenweicher Sound, turbinenartiges Drehen, das ist automobile Hochkultur. Wir düsen mit Tempo 260 über die A9. Klar, das kann ein 3er auch, aber dann, auf kurvigen Straßen, da zeigt der M440i, was er kann. So ein 4er Coupé misst gute 4,70 Meter, die sich aber viel kürzer anfühlen, weil alles so schön straff und verbindlich ist.. Das ergibt auf der Autobahn präzisen Geradeauslauf, auf der Landstraße hohe Querbeschleunigung dank zusätzlicher Verstrebungen. Die Achtstufen-Steptronic schaltet so schnell und bei Bedarf auch zwei Stufen auf einmal zurück, sodass man nach der Kurve sofort wieder Power hat. Und auch die: Im Comfort-Modus sanftes Gleiten über Frostaufbrüche, im Sport-Programm harter Hund, bei Sport Plus hängt der M440i noch stärker am Gas.

Nun umsteigen in den 430i. Ja, für BMW-Fans zwei Zylinder zu wenig. Aber dafür Hinterradantrieb und 200 Kilo leichter. Was man natürlich in jeder Spitzkehre merkt. Dieser 4er hat keine Adaptivdämpfer, sondern ein Sportfahrwerk . Würden wir nicht ordern, zu hart, gibt die Unebenheiten der Straße direkt an die Bandscheiben weiter; hier wünschen wir uns die Spreizung der adaptiven Dämpfer von hart bis zart.. Das liegt auch am Sportdifferenzial, das an der Hinterachse verbaut ist und die Kraft genau dahin leitet, wo sie optimal in Dynamik veredelt werden kann.