Limousine

ünfzig Hunderter in der Tasche und ab zum Autohus nach Bockel. Den Rest lassen wir einfach auf uns zukommen. Mit diesem Ansatz begeben sich wohl die wenigsten auf Gebrauchtwagensuche. Doch wir werfen heute ohne weitere Kaufkriterien den Zufallsgenerator an. Das Gute an der Herangehensweise: Sie taugt für Überraschungen und konfrontiert uns mit drei ganz unterschiedlichen Typen, die wir im 5000-Euro-Segment nicht unbedingt auf dem Schirm hatten, aber dennoch einen genaueren Blick wert sind. Beginnen wir mit dem Kleinstwagen Opel Karl in der LPG-Version Ecotec. Obwohl nur zwei Jahre alt, hat der Zwerg 144.000 Kilometer abgespult. Klingt vernünftig und brisant zugleich. Als weiterer Sparfuchs gesellt sich der praktische Seat Ibiza ST 1.2 TDI dazu. Hier ist Kompromissbereitbereitschaft gefragt: Der sparsame Dreizylinder-Diesel schafft nur Euro 5 . Komplettiert wird unser Trio durch einen BMW 525i der Generation E60. Bei der zwar karg ausgestatteten und inzwischen schon 15 Jahre altenreiben wir uns trotzdem vorfreudig die Hände.