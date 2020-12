In Kooperation mit

Nettes Ambiente, hübsche Uhren, da nimmt man gern Platz. Der monumentale Mittel­tunnel engt aber ein. ©BMW Skjellet GmbH/heycar

5er (F10/F11)

7er (F01)

F10/F11

5er

5er

F10/F11

F10/F11

F10

F10/F11

Gebrauchte Alternative zum BMW 530d 14.185 € Audi A6 2.0 TDI Avant Business, Diesel 129.154 km 129.154 km 130 kW (177 PS) 130 kW (177 PS) 07/2013 07/2013 Anfragen Audi A6 2.0 TDI Avant Business, Diesel + 33330 Gütersloh, Mense GmbH Zum Inserat Diesel, 5 l/100km (komb.) CO2 132 g/km* In Kooperation mit

Derist ein ganz enger Verwandter desund bringt dessenmit: Die Vorderräder hängen beiman doppelten Querlenkern aus Alu. Das entkoppelt die Stoßdämpfer von der Radführung undCharakteristisch für densind die sehr hohen Laufleistungen, entsprechend tauchen einige Probleme schon bei den ersten Hauptuntersuchungen auf: Dort kämpft dermitDie Lenkgelenke sind aber unauffällig, und. Die, nur die Frontscheinwerfer heben bei älteren Modellen den Mängelschnitt. Die Bremsen geben beimnur in seltenen Ausnahmefällen Grund zur Beanstandung. Derhat, so rauscht die Baureihe bereits bei der ersten Hauptuntersuchung mehr als viermal so oft durch die AU wie der Durchschnitt aller beim TÜV geprüften Fahrzeuge. Weitere gebrauchte BMW 5er mit Garantie gibt es hier