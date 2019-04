ie Amerikaner nennen solche Autos "Schläfer", in Deutschland würde man wohl "Wolf im Schafspelz" sagen: Dieser BMW 525i aus der E34-Generation sieht unspektakulär aus, doch unter der Haube des Kombis steckt das Herz eines Monsters: der Motor eines BMW 850Ci. V-förmiger Zwölfzylinder, 5,4 Liter Hubraum, 330 PS! Doch das Beste kommt noch: Denn der Ausnahme-BMW steht zum Verkauf, ein Mann aus East Hampton (US-Bundesstaat Connecticut) bietet ihn für 17.000 Dollar (rund 15.000 Euro) auf Craigslist an. Weitere erwähnenswerte Merkmale des 5er auf 8er-Basis: Sechs-Gang-Schaltgetriebe, Edelstahl-Auspuff, edles Holz-Leder-Interieur und eine Laufleistung von nur 16.700 Meilen (etwa 27.000 Kilometer).

Unter der Haube des BMW E34 schlummert ein V12-Motor mit 330 PS!

Hinter dem Frankenstein-BMW steckt laut Verkäufer eine besondere Geschichte: Gegenüber dem Auto-Magazin Jalopnik berichtete er, dass der V12-Motor aus dem Wrack eines 1994er BMW 850Ci stamme, dessen Karosserie komplett zerstört wurde. Der Motor sei völlig intakt gewesen und habe nun im 525i seinen neuen Platz gefunden. Nach zwei Jahren will der Besitzer das Fahrzeug verkaufen, laut Inserat wurde es in dieser Zeit ausschließlich bei warmen Temperaturen bewegt, im Winter stand es in einer Garage. Den Zustand bezeichnet der Verkäufer als "exzellent".