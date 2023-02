Während der gesamten Bauzeit war nur ein Diesel (640d) erhältlich. Im ersten AUTO BILD-Fahrbericht aus dem Jahr 2012 schrieb Joachim Staat: "Seine 313 PS drücken perfekt gedämmt, aber so mächtig, dass die Elektronik in schnellen Kurven die Zügel anziehen muss. Das Fünfmeterschiff will mit seinen 1865 Kilo kein Sportler sein, sondern dank der weit verstellbaren Dämpferkontrolle lieber verwöhnen: Stellung "Komfort" beim Fahr-Erlebnisschalter anwählen, und das Gran Coupé schwebt fast wie ein kleiner 7er ."