S eit jeher sind Zwölfzylindermotoren ausschließlich den Vertretern der automobilen Luxusklasse vorbehalten. Je nach Auslegung bietet das Konzept nämlich einen äußerst ruhigen, vibrationsarmen Motorlauf. Das liegt daran, dass die Massekräfte äußerst gut ausbalanciert sind. In diesem Punkt wird der V12 nur noch vom V16-Motor übertroffen. Letzterer fand aufgrund seiner ausladenden Abmessungen und des sehr hohen Verbrauchs jedoch nur in sehr wenigen Modellen Verwendung.

Der BMW 750i der Baureihe E32 hatte ab 1987 den ersten deutschen Zwölfzylinder seit dem Zweiten Weltkrieg unter der Haube. ©Roman Raetzke / AUTO BILD

E-Type

750i

E32

Seinfeierte der V12 schon. Der eindrucksvolle und in Friedrichshafen am Bodensee gebautewurde standesgemäß von einem 150 PS starkem 7,0-Liter-Zwölfender angetrieben. In den Dreißigern kamen auch in den USA, England und Frankreich verstärkt Automodelle mit V12 auf den Markt. Während des zweiten Weltkriegs war die Bauart jedoch fast nur Flugzeugen und Schiffen vorbehalten. In den Fünfziger-, Sechziger- und Siebzigerjahren wurden die Zwölfzylinder vor allem auf hohe Drehzahlen, maximale Power und einen Gänsehaut erregenden Sound getrimmt. Ein Minimum an Vibrationen und eine damit einhergehende akustische Zurückhaltung stand bei Renn- und Sportwagen aus dem Hause Ferrari und Lamborghini dagegen weniger groß im Lastenheft. Nur Jaguar stattete seine Luxuslimousinen und den legendärenmit einem flüsterleisen Zwölfzylinder aus.Erstkehrte der Zwölfzylinder als astreiner Komfortmotor zurück. BMWs derhatte denunter der Haube. Knapp vier Jahre später folgte Mercedes diesem Schritt und pflanzte der frisch erneuerten S-Klasse und der neuen Generation des SL ebenfalls eines der gigantischen Triebwerke ein. Nochmals knapp zehn Jahre später erschien die zwölfzylindrige Topversion des Audi A8 . Die Ingolstädter setzen allerdings wie ihre Konzern-Kollegen von Bentley auf einen, bei dem es sich vereinfacht gesagt um einehandelt.