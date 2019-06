H

ier scheint das Verhältnis von Preis und Leistung zu stimmen: Ein 500 PS starkerwurde bei Ebay USA angeboten , zum Sofort-Kauf für umgerechnet gut! Ursprünglich sollte die Auktion am 28. Juni 2019 auslaufen, doch der neue Besitzer wollte solange nicht warten. Kaufte den Power-7er am 25. Juni sofort für die festgeschriebene Summe. Der Kauf könnte sich als Schnäppchen erweisen, denn der 2007 gebaute Alpina ist laut Inserat in Top-Zustand und könnte mit knapp 140.000 Kilometern, meist auf der Langstrecke zwischen Los Angeles und San Francisco bewegt, noch einige Kilometer vor sich haben. Der Verkäufer hatte zuletzt einige Service-Arbeiten am Wagen durchführen lassen und diese alle akribisch in der Anzeige ausführlich aufgeführt.