BMW auf dem MWC 2019: Zukunft des iDrive

Um zu erfassen, welches Gebäude gemeint ist, greift BMW auf die HD-Karten von Here zurück und interpretiert die Blickrichtung sowie die Handbewegung.Das Eyetracking wird zusätzlich genutzt, um zu erkennen, ob der Fahrer müde ist oder ob er gerade auf die Straße guckt. Diese Infos helfen dem Fahrzeug, womit der iNext auf den Markt gehen soll.Laut BMW soll die Informationsverarbeitung mehr im Fahrzeug und weniger in der Cloud stattfinden, um private Daten zu schützen und um auch im Offline-Modus zu funktionieren.

Per Fingerzeig sollen Passagiere in Zukunft Informationen über ihre Umgebung bekommen und Fahrzeugfunktionen steuern können.

Die Steuerung per Geste, Gesichtserkennung und Sprache soll auch Fahrzeugfunktionen beeinflussen können. Fingerzeig aufs Schiebedach und der gesprochene Befehl zum Öffnen sollen reichen – und schon fährt das Panoramadach zurück. Auch bestimmte Menüpunkte auf dem Hauptbildschirm soll die Steuerung anwählen können. Sie ermöglicht es aber auch, Fragen zu stellen und so die Fahrzeugfunktionen besser zu verstehen.

Mit dem neuen Bediensystem "Natural Interaction" können einige herkömmlichezukünftig aus BMW-Modellen fliegen. So wie die Schalter fürs Licht oder die Klimabedienung, die entweder intelligent und automatisch funktionieren oder auf Sprachbefehle reagieren. 23,5 Grad ist eben schneller gesagt, als über Lüfter und Temperaturregler eingestellt. Bestimmte Schalter sollen aber bleiben, etwa die Knöpfe für die Fensterheber. Ob das bewährtebei BMW überholt ist, wurde markenintern lange diskutiert. Um einen Menüpunkt auf dem Bildschirm anzuwählen, reicht die Blick-Finger-Sprache-Kombination. Beiwürde das aber zu sehr ablenken, in so einem Fall funktioniert das iDrive besser.

Video: BMW iDrive Wirft BMW das iDrive raus? Zur Videoseite

Ob BMW künftig auf eine XXL-Projektion in der Windschutzscheibe setzt, bleibt abzuwarten. In einer Virtual-Realty-Demo zum Vision iNext dient die große Scheibe bereits als Bildschirm für Infos, Menüs und Filme beim autonomen Fahren. Nachdem BMW in Vergangenheit im Bereich der Sprachsteuerung und Connectivity anderen Herstellern wie Mercedes hinterherhinkte,. BMW ist der erste Autohersteller, der offiziell die Nutzung von Eyetracking in Serienmodellen ankündigt.