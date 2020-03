"Interne Untersuchungen haben ergeben, dass bei einigen Diesel­fahrzeugen Glykol-Kühlflüssigkeit aus dem AGR-(Abgasrückfüh­rungs-)Kühler austreten kann. In Kombination mit typischen Ruß­ablagerungen sowie unter den üblicherweise hohen Temperatu­ren im AGR-Modul kann dies zu glühenden Partikeln führen. In sehr seltenen Fällen kommt es dabei zu Anschmelzungen im An­saugkrümmer, die im Extremfall zu einem Brand führen können. Die BMW Group hat daher ent­schieden, hierzu eine technische Aktion durchzuführen. Von der Aktion sind Fahrzeuge der Vier-und Sechszylinder-Dieselmotoren aus dem Produktionszeitraum August 2010 bis August 2017 be­troffen. Die Produktionszeiträume können je nach Modell variieren. Weltweit sind rund 1,9 Millionen Fahrzeuge betroffen, davon in Deutschland ca. 328.000. Anhand der Fahrgestellnummern der be­troffenen Fahrzeuge ermitteln wir die Kunden und schreiben diese an. Bis dato wurden in Deutsch­land mehr als die Hälfte der be­troffenen Fahrzeuge abgearbeitet. Untersuchungen zu den Ursa­chen von Bränden sind komplex und zeitintensiv. Eine eindeutige Ursachenbestimmung ist oft nicht möglich. Bei den bis dato aufgetretenen Fällen, die der AGR-Thematik zuzuordnen sind, entsteht in den meisten Fällen kein Brand, sondern eine lokale Verschmorung."