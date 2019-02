I

n der Liga über 1000 PS sind eigentlich nur Supersportwagen unterwegs. Umso geiler, wenn so viel Power in einem klassischen 3er-BMW der Baureihe E30 steckt. Ganz so klassisch ist der Antrieb dieser Münchner Mittelklasse-Limousine jedoch nicht: Der ursprüngliche Motor wurde ausgebaut und durch einen 3,2-Liter-Sechszylinder ersetzt, der normalerweise in den jüngeren E36-Modellen M3 und Z3 M zum Einsatz kommt. Das Aggregat hat ab Werk 325 PS – in diesem Fall leistet es allerdings mehr als dreimal so viel, nämlich satte 1115 PS. Ein echtes Highlight ist der Monster-Turbo mit riesigem Ladeluftkühler, der offensichtlich nicht vollständig unter die Motorhaube passte (siehe Video).