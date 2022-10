iX3

Mit Tempo 140 quer durch Deutschland? Kein Problem mit dem BMW iX3 . Wer zehn Zähler über Richtgeschwindigkeit fährt, kommt problemlos 350 bis 400 Kilometer weit, selbst auf längeren Etappen vom Süden in den Norden reicht in der Regel ein Ladestopp. Getankt wird mit bis zu 150 kW – oder im Stadtverkehr per Rekuperation: Die One-Pedal-Funktion arbeitet einwandfrei, mit nur wenig Übung hat man den Dreh raus und bringt dennur durch Vom-Gas-Gehen genau an der Ampellinie zum Stillstand.