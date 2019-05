A

ls Hommage an den legendären 2002 Turbo von 1973 legt BMW eine limitierte Sonderserie des M2 Competition auf. Von der ausschließlich für den französischen Markt bestimmten "Edition Héritage" rollen nur 40 Stück vom Band. Die Autos sind allesamt nummeriert und übernehmen einige optische Details des historischen Vorbilds. An den Flanken und an der Frontschürze sind zum Beispiel die typische Dekor-Folierungen in den M-Farben angebracht, die schon das sportliche Topmodell der 02-Baureihe zierten. An Front- und Heckspoiler sowie hinter den Radkästen und auf dem Armaturenträger sind zudem "Edition Heritage"-Schriftzüge angebracht.