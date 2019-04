BMW M2 Competition: Tuning von AC Schnitzer

Die neuen AC-Schnitzer-Abgasanlage mit Sport-Schalldämpfer verfügt auch über einen Partikelfilter.

Glatteundmaximales Drehmoment stehen nach der Kur im Datenblatt. Der Preis für das Plus: rund 5500 Euro inklusive Einbau. Wie sich das auf die Fahrleistungen auswirkt, verrät AC Schnitzer nicht (der Werks-M2-Competition zieht in 4,2 Sekunden auf Tempo 100). Erstmals bietet AC Schnitzer für den M2 Competition für circa 3000 Euro neuemit Otto-Partikel-Filter an, damit der BMW auch nach der Tuning-Kur die strengen Abgasnormen erfüllt – und trotzdem deutlich kerniger klingt. Neuefür die vierflutige Anlage gehören dazu. Ebenfalls neu im Angebot: ein(circa 2500 Euro).