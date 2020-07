H ier geht es um Liebe, um Fahrkultur, um Bewunderung. Und um die DNA der Bayerischen Motorenwerke: Hinterradantrieb und Reihensechszylinder. Mario, unser Chef vom Dienst, holt für diese Geschichte den ältesten seiner sechs BMW aus der Garage, einen 323i vom Typ E21, Baujahr 1978, 2,3 Liter Hubraum, 143 M2 CS, wobei die beiden letzten Buchstaben wichtig sind, denn sie kosten 32.500 Euro Aufpreis, macht unterm Strich 95.000 Euro. ier geht es um Liebe, um Fahrkultur, um Bewunderung. Und um die DNA der Bayerischen Motorenwerke:. Mario, unser Chef vom Dienst, holt für diese Geschichte den ältesten seiner sechsaus der Garage, einen, Baujahr 1978, 2,3 Liter Hubraum, 143 PS . Natürlich mit Reihensechser und Hinterradantrieb. Hat unser neuester BMW ja auch. Es ist ein, wobei die beiden letzten Buchstaben wichtig sind, denn sie kosten 32.500 Euro Aufpreis, macht unterm Strich 95.000 Euro.

Der Größenunterschied zwischen M2 und 323i ist enorm

Beim Fahren merkt man dem Oldie sein Alter an

Da hebt er fast das Bein: In engen Kurven neigt sich der alte 3er stark – bleibt aber am Ende sicher. plüschigen Sitze! Seitenhalt wie ein Küchenstuhl, gepolstert wie Omas Couch. Viergang-Handschaltung! Bei 80 Sachen brummst du mit 2000 Touren übers Land, kaum zu glauben, dass du bis zur Endgeschwindigkeit von 192 km/h den Gang nicht mehr wechseln musst. Solltest du aber, um Freude zu haben. Die vollen 143 Pferdchen stehen erst bei 6000/min bereit, der 323i will hochtourig bewegt werden, er will Gas, dann spielt er mit dir. Etwa in dieser engen 90-Grad-Rechtskurve. Die (Gegen-) Fahrbahn ist frei, Mario schnippelt sich ins Glück, der BMW taucht vorn links tief ein, hebt hinten rechts fast das Pfötchen. Und fährt sicher weiter, es riecht nach Gummi und Super Plus. Gleiche Kurve, anderes Auto. Ja, es liegen 42 Jahre zwischen beiden Modellen, der M2 ist vollgestopft mit Steuer- und Regelelektronik, wo die einzige Elektrik des 323i das UKW-Radio ist. Alles andere hat Mario gelassen, wie es ist: diese! Seitenhalt wie ein Küchenstuhl, gepolstert wie Omas Couch.! Bei 80 Sachen brummst du mit 2000 Touren übers Land, kaum zu glauben, dass du bis zur Endgeschwindigkeit vonden Gang nicht mehr wechseln musst. Solltest du aber, um Freude zu haben. Die vollenstehen erst beibereit, der 323i willbewegt werden, er will Gas, dann spielt er mit dir. Etwa in dieser engen. Die (Gegen-) Fahrbahn ist frei, Mario schnippelt sich ins Glück, der BMW taucht vorn links tief ein, hebt hinten rechts fast das Pfötchen. Und fährt sicher weiter, es riecht nach Gummi und Super Plus. Gleiche Kurve, anderes Auto. Ja, es liegenzwischen beiden Modellen, der M2 ist vollgestopft mit, wo die einzige Elektrik des 323i das UKW-Radio ist.

Gleiche Kurve also im M2 CS, du prügelst mit 80 Sachen rein, schaltest runter, lenkst ein, trittst volle Pulle aufs Gas. Und es passiert: nichts. Er wankt nicht, er wird nicht nervös, er macht das, was du der Lenkung und dem Gaspedal diktierst. Dieser CS ist ein Auto für den Rundkurs, die Rennstrecke, ihn nur auf der engen Landstraße durch Kurven zu steuern ist so, als würdest du den FC Bayern in der Regionalliga antreten lassen: völlige Unterforderung, keine Gegner!

Auch als Tracktool ist der CS gut zu gebrauchen

BMW M2 CS (2019): Neuvorstellung - Sportwagen - Preis Der teuerste Serien-2er! Zur Videoseite entspannt und abwechselnd über Land, genießen die Zutaten, die BMW groß und stark gemacht haben: Hinterradantrieb und Reihensechszylinder. Und freuen uns, dass es der alte 3er immer noch kann, also Audi 80 abhängen, so wie früher. Und dass der M2 CS könnte, wenn wir wollten. Also schnelle Runden auf dem Track fahren, bis zu 280 Sachen, und wir würden nie, nie abfliegen, denn er hat sämtliche Zutaten für die Rennstrecke: Heckdiffusor für mehr Abtrieb, Abrisskante auf dem Kofferraumdeckel, adaptives M-Fahrwerk für noch mehr Dynamik. Nur die vier Endrohre der M-Sport-Abgasanlage könnten mehr und besseren Sound vertragen. Ob wir deshalb später heulen, wenn wir an früher denken? Nee, das hat andere Gründe. Und so düsen wirund abwechselnd über Land, genießen die Zutaten, die BMW groß und stark gemacht haben: Hinterradantrieb und Reihensechszylinder. Und freuen uns, dass es der alte 3er immer noch kann, also Audi 80 abhängen, so wie früher. Und dass der M2 CS könnte, wenn wir wollten. Also, bis zu, und wir würden nie, nie abfliegen, denn er hat sämtliche Zutaten für die Rennstrecke: Heckdiffusor für mehr Abtrieb, Abrisskante auf dem Kofferraumdeckel, adaptives M-Fahrwerk für noch mehr Dynamik. Nur dieder M-Sport-Abgasanlage könnten mehr undvertragen. Ob wir deshalb später heulen, wenn wir an früher denken? Nee, das hat andere Gründe.

Das Fazit: 95.000 Euro für einen BMW M2 sind eine Menge Geld. Aber dafür hat der CS auch 450 atemberaubende PS und fährt wie vom anderen Stern. Irgendwann wird man ihn begehren wie einen 78er 323i. Weil er das ausmacht, wofür BMW steht: Auto-Liebe.

Technische Daten BMW 323i (E21) • Preis: ca. 21.450 Mark (1978). Motor : R6, vorn längs • Hubraum: 2315 cm³ • Leistung: 105 kW (143 PS) bei 6000/min • max. Drehmoment: 190 Nm bei 4500/min • Antrieb: Heckantrieb, Viergang-Handschaltung • Länge/Breite/Höhe: 4355/1610/1380 mm • Leergewicht: 1180 kg • Kofferraum: 460 l • 0–100 km/h: 9,5 s • Vmax: 192 km/h • Verbrauch : ca. 13 l S • Abgas CO2: k. A. •ca. 21.450 Mark (1978).

Technische Daten BMW M2 CS • Motor: R6, Biturbo, vorn längs • Hubraum: 2979 cm³ Leistung: 331 kW (450 PS) bei 6250/min • max. Drehmoment: 550 Nm bei 2350/min • Antrieb: Heckantrieb, Sechsgang manuell • Länge/Breite/Höhe: 4461/1871/1414 mm • Leergewicht: 1523 kg • Kofferraum: 390 l • 0–100 km/h: 4,3 s • Vmax: 280 km/h • Testverbrauch: • 11,1 l SP • Abgas CO2 (WLTP): 226 g/km • Preis: ab 95.000 Euro. BMW M2 CS trifft BMW 323i zur Galerie

