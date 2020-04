N

ur das Beste f├╝r diesen BMW M2 : Das Coup├ę wurde vom Tuning-Spezialisten "Laptime Performance" mit namhaften und teuren Teilen von KW, HRE und Awron ausgestattet.Ende 2015 brachtemit demein neues Einstiegsmodell in die M-Welt auf den Markt. Von Beginn an hatte das Coup├ę eine gro├če Fanbase. Und das, obwohl Kritiker lange bem├Ąngelten, dass dernicht auf einen von der M GmbH entwickelten Motor (erkennbar an der S-Kennzeichnung), sondern auf einen modifizierten N55-Motor setzte. Ende 2018 besserteschlie├člich mit dem 410 PS starkennach, der mit einem gedrosselten S55-Motor aus demausger├╝stet ist und den 370-PS-ersetzte. Doch auch die schw├Ąchere Ausbaustufe war schon ein echtes M-Modell und mit einigen Teilen ausausgestattet ÔÇô darunter die Achsen und das Differenzial.