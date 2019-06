Für den Innenraum gibt es ein BMW Performance Alcantara-Lenkrad, gelbe Akzente und Recaro-Schalensitze.

Eine "Hommage an große, bayerische driving machines" soll der Icon03 laut Mulgari sein. Um das zu erreichen, verbaut der Tuner unter anderem ein vommit zusätzlichen M-Luftführungen. Vominspiriert sind diedie gleichzeitig an den Rennwagen M240i Racing erinnern. An densind zusätzlichemontiert, die an denerinnern sollen. Abgerundet wird der Icon03 mit einem markanten Frontsplitter. Außerdem hat sich Mulgari auch am Motor zu schaffen gemacht: Der turbogeladene Dreiliter-Reihen-Sechszylinder (B58) soll nach der Kurleisten (Serie sind 340 PS) undauf die Kurbelwelle stemmen. Natürlich wurde auch dasan die gesteigerte Leistung angepasst. Innen gibt es ein abgeflachtes Lenkrad, Carbon-Schaltpaddel, Recaro-Sportsitze und gelbe Deko-Akzente.