W

er es glanzvoll und schnell mag, der kommt an diesem BMW nicht vorbei: Im westfälischen Geldern steht aktuell ein BMW M3 Competition mit Individual-Lackierung zum Verkauf. Auf den ersten Blick erscheint die Farbe etwas rätselhaft: Glänzt der F80 nun in Grau, Braun, Silber oder Chrom? Das ist auf den Inseratsbildern gar nicht so einfach zu erkennen. Erst nach einigen Klicks wird deutlich, warum der Händler "Macadamia" in den Angebotstitel geschrieben hat: Ja, dieser M3 ist tatsächlich in der Individual-Lackierung "Macadamia Metallic" gehalten – ein stark glänzender Braunton, der je nach Lichteinfall anders aussieht.